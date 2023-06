Aggredisce il padre con una spada e poi si barrica in casa

Attimi di terrore mercoledì pomeriggio a Ferrara, nella zona di via Bologna. Un trentenne ha aggredito il padre con una katana (una spada giapponese simile a una sciabola ma con impugnatura a due mani, ndr) e poi si è chiuso nella sua stanza. È stato necessario l'intervento della polizia e del 118.

I sanitari hanno soccorso il ferito e lo hanno portato in ospedale. Non senza difficoltà, e con l'aiuto di altri parenti, le forze dell'ordine sono entrate nella stanza dove si era barricato l'aggressore. Trovato in stato confusionale, è stato trasportato al pronto soccorso. Sotto sequestro la spada, lunga 105 centimetri, e un pugnale della lunghezza di 35 centimetri.

