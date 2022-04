Figlio e madre trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Un impiegato 52enne si è tolto la vita in casa con un colpo di pistola e nella stessa abitazione la madre è stata trovata morta uccisa da un colpo di arma da fuoco. Succede a Favara, in provincia di Agrigento. Inizialmente, la dinamica aveva fatto pensare al suicidio del figlio a cui era seguita una morte per infarto della madre. Nelle ultime ore però le indagini stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, maturato in ambito famigliare. Gli interrogatori sono andati avanti tutta la notte, soprattutto con l'altro figlio e il fratello che hanno trovato i due cadaveri e hanno chiamato i Carabinieri. Le indagini continuano.