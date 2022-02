Il figlio muore in guerra: la mamma ha un malore dopo la telefonata dall'Ucraina

La notizia straziante di un figlio morto in guerra, la telefonata e poi il malore. Ora Lyuba fortunatamente sta bene ed è stata dimessa dall'ospedale Bufalini. Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, e l'Ucraina sono in questo momento unite nel dolore per una notizia che sabato mattina ha sconvolto tutto il paese. La donna, una badante ucraina in pensione che da tanti anni vive in Italia, ha ricevuto via telefono la tragica notizia della morte del figlio in guerra. Uno choc che ha portato la donna ad accusare un malore mentre si trovava in piazza Plauto, subito soccorsa dai presenti. Una notizia terribile, un figlio di 36 anni morto a causa di un attacco russo mentre provava a scappare dalla fabbrica in cui lavorava.

Tutta la comunità sarsinate si è stretta intorno alla signora. Il comune ha esposto una bandiera dell'Ucraina sul balcone del muncipio. "Azzurro come il cielo e giallo come i campi di grano - si legge sulla pagina Facebook del comune -, simbolo di pace e prosperità, i colori della bandiera ucraina sventolano nel nostro municipio come simbolo di solidarietà verso tutto il popolo ucraino, e in particolare i 17 cittadini ucraini residenti nel nostro comune. La guerra non è purtroppo lontana, poche ore fa abbiamo appreso di una nostra concittadina di origine ucraina che, per via di questa guerra nefasta, ha subìto un grave lutto. A lei tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore".

"A tutti i nostri cittadini ucraini - prosegue il post - va la nostra massima disponibilità per offrire loro tutto il supporto che l'amministrazione comunale può dare in questo momento tremendo per il loro popolo, tramite i canali della prefettura e della Farnesina. Possiamo solo immaginare cosa significhi avere i propri cari nel mezzo di un conflitto bellico di questa portata".