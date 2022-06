L'anziano disabile preso a pugni in faccia dal figlio di 43 anni

Un figlio che picchia il padre, anziano e disabile. E' la scena che si sono trovati davanti i carabinieri di Bologna, che sono interventi per una lite in famiglia in un palazzo nella zona di Borgo Panigale.

Quando i militari sono giunti sul posto, hanno trovato un anziano ferito al volto accudito da un vicino di casa. Dalle indagini è emerso che l'uomo, 68enne con difficoltà motorie, era stato aggredito dal figlio di 43 anni. La violenza al termine di una lite scoppiata, secondo quanto accertato, perché l'anziano aveva invitato il figlio a cercare un lavoro. Per tutta risposta, era stato preso a con pugni in faccia. Poi l'intervento dei vicini e la chiamata al 112.

Il padre è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dove è stato curato per trauma facciale e giudicato guaribile in 7 giorni. Il figlio è stato arrestato e tradotto in carcere.