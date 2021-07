Spara dal balcone contro il padre e lo ferisce

È successo nel quartiere Cep di Palermo. L'uomo che ha premuto il grilletto è stato fermato e portato in commissariato per essere ascoltato dalla polizia. Gravi le condizioni del genitore, soccorso dal 118 e portato in ospedale

Il rumore degli spari scuote il pomeriggio del Cep. Un uomo ha impugnato una pistola, ha mirato contro il padre e lo ha colpito ferendolo gravemente. È successo in via Barisano da Trani. Secondo le prime informazioni il figlio, 30 anni, ha aperto il fuoco dal balcone di casa, il genitore invece era in strada ed è stato raggiunto da un proiettile.

La vittima, 58 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Villa Sofia, mentre l'aggressore, che in un primo momento si era barricato in casa, è stato fermato e si trova in commissariato per essere ascoltato dalla polizia. Secondo quanto si apprende, i due avevano un appuntamento per "discutere" questioni di famiglia.

Il padre sarebbe stato colpito con un solo proiettile nella zona dell'addome. L'ogiva è rimasta all'interno del corpo, rendendo necessario un intervento chirurgico per la sua rimozione. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata. Sul posto è intervenuto il personale delle volanti, della squadra mobile e della Scientifica.

