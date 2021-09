Prima l'esplosione, poi il crollo della palazzina a due piani: si scava tra le macerie

Un fabbricato di due piani è crollato in seguito a un'esplosione a Filattiera, comune che confina con Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Massa Carrara che scavano tra le macerie alla ricerca di persone che potrebbero essere state coinvolte nel crollo.

Sul posto anche un'automedica di Pontremoli e un'ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118. In via Casello, luogo del crollo, si sta dirigendo anche personale Usar da Pisa e del nucleo cinofili da Livorno.

#MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte: dalle 11:15 squadre di #vigilidelfuoco in azione con #cinofili e #USAR [#2settembre 13:00] pic.twitter.com/o4v2MLnmM2