Decine di ambulanze in fila al pronto soccorso: "La pressione qui è tanta"

Diverse ambulanze con a bordo presunti pazienti positivi all'infezione da coronavirus sono rimaste bloccate in fila presso il policlinico Riuniti e l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. È caos nei pressi dei pronto soccorso degli ospedali Covid di Foggia e San Giovanni Rotondo.

Le ambulanze in fila con pazienti Covid all'ospedale di Foggia

"La pressione sul nostro ospedale è tanta poiché in struttura si riversa l'iperafflusso delle città vicine con l'arrivo di ambulanze con pazienti Covid, come si è verificato qualche ora fa, allungando i tempi di attesa per lo smaltimento delle richieste di ausilio che diventano importanti", spiegano dall'azienda ospedaliero-universitaria del policlinico Riuniti del capoluogo dauno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione va stabilizzandosi senza difficoltà, rassicurano dalla struttura sanitaria: "Registriamo anche la reazione del policlinico e delle altre aziende sanitarie foggiane nel far defluire gli arrivi nel minor tempo possibile e con tutti i mezzi a nostra disposizione. L'obiettivo è azzerare gli afflussi entro le 24 gestendoli con criterio", spiegano.