Muore a 15 anni dopo una caduta sulle piste da sci

È il giorno del dolore e del ricordo tra i compagni di F.A., il 15enne di Invorio (Novara), morto sabato dopo essere caduto mentre sciava ad Alagna. Nella sua classe al liceo don Bosco di Borgomanero, e in quella del fratello gemello, sono state sospese le lezioni per dedicare le ore al suo ricordo.

Il ragazzo si trovava sulla pista per principianti che da Pianalunga riporta ad Alagna, insieme a un gruppo di altri, per partecipare a una lezione di sci. Sul posto è intervenuta una pattuglia specializzata del soccorso alpino della guardia di finanza. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Portato in elicottero all'ospedale Maggiore di Novara, per lui non c'è stato niente da fare ed è morto poco dopo il ricovero.

Un tratto della pista è stato posto sotto sequestro e sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto e risalire ad eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni, F.A. era dotato di tutte le attrezzature previste, a partire dal casco.

Il ragazzo era molto conosciuto a Borgomanero e ad Arona, dove per qualche anno aveva giocato a calcio. Originario di Nebbiuno, viveva a Invorio con i genitori e il fratello gemello.