Si ferisce alla gola con un'accetta mentre lavora: Filippo Bua muore a 18 anni

Un ragazzo di 18 anni, Filippo Bua, è morto in un incidente sul lavoro sui monti di Santu Lussurgiu, in Sardegna. Secondo quanto riportato dalle testate locali il giovane, originario di Alà dei Sardi, piccolo comune in provincia di Sassari, stava tagliando il sughero, ma avrebbe perso il controllo dell'accetta con cui stava lavorando provocaondosi una ferita alla gola.

Sul posto è intervenuto il 118 ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto dissanguato. Filippo lascia i genitori e due sorelle. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ghilarza. Il parroco del paesino Don Gianmaria Canu, riferisce il sito 'Casteddu online', lo descrive come un giovane "bravo e con tanta voglia di lavorare, di farsi qualche soldino per l'estate".

Il comune di Alà dei Sardi ha ricordato il giovane con un post su facebook: "Il sindaco Francesco Ledda - si legge - e tutta l'amministrazione comunale esprimono le più sentite condoglianze a tutti i familiari e al consigliere Maria Teresa Contu per la scomparsa del giovane Filippo Bua, deceduto oggi (ieri, ndr) in un tragico incidente di lavoro. Una tragedia che ha colpito l'intera comunità alaese. In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino".