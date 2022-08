Rugbista 18enne trovato morto in casa

Filippo Dalla Venezia, rugbysta 18enne, è stato trovato senza vita in casa a Maerne, in provincia di Venezia. Filippo giocava per la società trevigiana della Mogliano Rugby fin da quando militava nella squadra Under 10. Sconvolti gli amici, i compagni di squadra, le comunità di Maerne e di Mogliano, dove era conosciuto ed apprezzato.

Filippo è stato trovato senza vita sul terrazzo della sua abitazione. Nonostante i soccorsi immediati medico e soccorritori hanno dovuto arrendersi e prendere atto della morte, che al momento appare inspiegabile.