Filippo Felici ucciso a 24 anni con una coltellata: fermato un coetaneo

Sono a una possibile svolta le indagini sull’omicidio di Filippo Felici, il 24enne accoltellato alla schiena nella notte tra martedì e mercoledì scorsi in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella zona di Cinecittà, a Roma. L'indagine della squadra mobile della polizia di Stato, durata meno di quattro giorni, si è conclusa con un provvedimento di custodia cautelare in carcere per un giovane, coetaneo della vittima, che ora dunque è sospettato per il delitto. Nel corso dell’udienza di convalida del fermo il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo quanto trapelato all'origine del delitto potrebbe esserci un dissidio pregresso fra aggressore e vittima.

Felici il primo novembre avrebbe compiuto 25 anni e da tempo lavorava in una pizzeria al taglio a Colli Albani. Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Squadra Mobile, la sera dell'aggressione stava tornando a casa quando è stato colpito alle spalle. Fatale un'unica pugnalata. L'omicidio è avvenuto intorno alle due del mattino. A dare l'allarme è stato un passante.

Chi aveva chiamato il numero unico per le emergenze aveva raccontato di aver visto due uomini scappare. Resta da capire la motivazione che ha portato alla lite, così come andrà chiarito se chi ha ucciso Felici abbia agito da solo. Le indagini proseguono.