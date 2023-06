Cadono nella cisterna per il vino: morti padre e figlio

Due uomini di 81 e 47 anni, padre e figlio, sono morti nella serata di ieri, lunedì 12 giugno, in un tragico incidente avvenuto in una cantina di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Secondo una prima ricostruzione la vittima più giovane, Filippo Colapinto, era intendo a pulire una cisterna con dentro del vino e sarebbe caduto all'interno. Il padre, Giovanni Colapinto, nel tentativo di salvarlo, sarebbe caduto a sua volta nella vasca.

Entrambi sarebbero morti asfissiati a causa delle esalazioni: secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, all'interno della cisterna vi era circa un litro di vino. L'incidente è avvenuto nella 'Cantina storica del cardinale' in via De Nicola, poco fuori dal centro città. Vani i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per chiarire la dinamica della tragedia.

