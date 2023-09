Campione di motociclismo 24enne trovato morto in casa

Filippo Momesso è stato trovato morto nella sua casa a Trento. Il 24enne pilota del Campionato italiano motociclismo di velocità era originario di Oderzo, in provincia di Treviso: due settimane fa era salito sul podio al Mugello con un team Aprilia dopo aver corso con le moto 600cc, con le 1000cc. Viveva a Trento dove si era laureato in ingegneria informatica.

"Ci eravamo visti un mese fa, mi avevi raccontato dell'università, dei nuovi progetti, del probabile ritorno all'Aprilia. La voglia di tornare a vincere, il ritorno sul podio al Mugello due settimane fa, l'abbraccio con il papà ai margini del parco chiuso, che mi ha fatto emozionare. Ieri i messaggi le telefonate, amici comuni che cercavano notizie, io faccio fatica a crederci ancora ora, 24 ore dopo, non voglio crederci. Buon viaggio Filippo". Così si legge tra i tanti messaggi pubblicati sui social.

La tragedia improvvisa ha scosso la comunità veneta domenica 17 settembre. Filippo era conosciutissimo a Oderzo dove il papà Antonio lavora nel settore degli pneumatici. Inoltre i tanti successi sportivi raggiunti da Filippo lo avevano fatto conoscere a molti appassionati di motociclismo.

Non è ancora stato reso noto se verrà disposta o meno l'autopsia per accertare le cause della morte del 24enne. Quando il corpo del giovane è stato trovato nell'abitazione di Trento a nulla è valsa la chiamata ai soccorsi. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore: resta da stabilire se sarà disposta l'autopsia: le cause del decesso non sono chiare e tra le ipotesi un malore che ha colto il giovane lasciandolo senza vita.