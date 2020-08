Filma donne nei negozi con telefonino nascosto, a casa scoprono l'orrore: arrestato

Venerdì pomeriggio a Milano, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 57enne di origine filippina per detenzione di materiale pedopornografico.

Come riferisce la questura del capoluogo lombardo, gli agenti sono intervenuti poco dopo le ore 13 in un negozio di abbigliamento del centro cittadino dove l'uomo era stato segnalato da due clienti per il suo comportamento molesto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che l'uomo si avvicinava alle donne che indossavano gonne e pantaloncini e le riprendeva dal basso con il proprio telefonino in modalità ripresa video nascosto in un sacchetto di carta. L'uomo ha ammesso il fatto dicendo di farlo per diletto personale e gli agenti hanno di perquisire l'abitazione dove abita con la moglie.

Dopo aver trovato un computer portatile, i poliziotti hanno chiesto all'uomo di aprire un armadio chiuso a chiave e nonostante il 57enne avesse detto che le chiavi le aveva la moglie al momento assente, gli agenti hanno trovato le chiavi nascoste sotto il materasso. Nell'armadio, i poliziotti hanno trovato e sequestrato diverse "chiavette", hard disk e schede di memoria la cui successiva analisi ha portato alla scoperta di immagini pornografiche e pedopornografiche archiviate in centinaia di cartelle.

L'uomo, incensurato e regolare sul territorio nazionale, è stato così arrestato per detenzione di materiale pedopornografico in ingente quantità e indagato in stato di libertà per molestie.