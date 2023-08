Si nasconde e filma ragazza in doccia: ora ne paga le conseguenze

Ha provato a riprendere una ragazza sotto la doccia ma gli è andata male. Come riporta FirenzeToday, ieri sera, lunedì 28 agosto, intorno alle 23, la polizia è dovuta intervenire in una palestra del quartiere San Jacopino, a Firenze, dove un ventenne è stato sorpreso a filmare una ragazza mentre si faceva la doccia all’interno degli spogliatoi.

Il giovane si era nascosto in un box comunicante e, quando la donna è entrata nella doccia, ha cominciato a registrare. La vittima si è però accorta della telecamera del telefonino ed è uscita di corsa chiedendo aiuto ai gestori della struttura. Uno di questi e un cliente hanno bloccato il ventenne, già noto alle forze di polizia, e da poco iscritto in questa centro sportivo, denunciandolo per violenza privata. Lo smartphone è stato sequestrato.

