Finge di essere incinta e di partorire per conquistare l'ex: 30enne accusata di stalking aggravato

Era disposta a tutto per di non perdere l’amore della sua vita, nonostante la fine della relazione sentimentale. Una donna, trentenne di Roma, ha finto di essere incinta e poi di aver partorito, pur di riconquistare il suo ex fidanzato. Adesso la trentenne rischia di finire sotto processo per l'accusa di stalking aggravato. Secondo la procura, la donna infatti non accettava la conclusione della relazione sentimentale e ha cominciato a prendere di mira l'uomo per circa un anno con continue telefonate, sms e vessazioni, al punto che l'ex è stato costretto a cambiare la residenza e perfino a indossare un casco nel tragitto dall'auto all'ingresso di casa per sfuggire alle attenzioni della trentenne.

La donna aveva escogitato diversi modi per attirare l’attenzione del suo ex compagno. In diverse occasioni, la trentenne ha finto di avere dei malori per costringere l’uomo a correre in suo aiuto (e quello del suo presunto figlio), tanto da spingerlo ad allontanarsi dal luogo di lavoro. Spesso la donna si è anche presentata nei locali frequentati dall’ex per controllarlo.