Si fingono "amici" della nipote e portano via 2mila euro a una novantenne

Hanno provato a truffare un'anziana donna, ma due uomini i origini napoletane, rispettivamente di 47 e 40 anni, sono stati arrestati a Capurso, in provincia di Bari, dai Carabinieri in flagranza di reato per truffa aggravata.

Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, i due sono stati bloccati con 1300 euro in contanti e un salvadanaio contenente altri 700 sottratti poco prima a una donna di 90 anni, rintracciata prontamente mentre si trovava al telefono con i complici dei malviventi.

La pensionata avrebbe infatti risposto a una finta nipote di una donna che le avrebbe chiesto soldi, facendo leva su un ipotetico imminente pericolo. Il denaro, secondo quanto detto all'anziana, sarebbe stato ritirato da alcuni suoi 'amici' che l'avrebbero raggiunta. Il tutto, però, è stato scoperto dai militari che sono riusciti a recuperare la somma, restituendola alla donna.