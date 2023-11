Coppia finge malore per non pagare conto al ristorante: denunciati

Quarantaquattro anni lui e quarantadue lei, entrambi di Gaeta, i due hanno finto un malore per non pagare il conto in un noto ristorante di Formia, in provincia di Latina. I fatti risalgono al 30 settembre, poi di loro più nessuna traccia, non sono più tornati nel locale per saldare il conto. Ma non era la prima volta, lo avevano già fatto in passato.

Il titolare del locale ha presentato una denuncia e i carabinieri hanno avviato le indagini scoprendo non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia era già nota agli uffici di polizia per vicende analoghe. Dovranno rispondere di insolvenza fraudolenta commessa in concorso tra loro.

