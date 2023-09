"Coccole e carezze" per sedurre un 91enne: lo porta a letto e lo deruba

Lui voleva combattere la solitudine ma lei lo ha sedotto per poi derubarlo. Un uomo di 91 anni è stato raggirato e derubato da una sedicente colf a Frosinone. La donna aveva sentito l'uomo parlare al bar con gli amici della necessità di avere qualcuno in casa, per combattere la solitudine. L'anziano è ancora autosufficiente, vorrebbe solo della compagnia.

Sentita la discussione, la donna si è avvicinata offrendosi per un periodo di prova e l'uomo ha accettato, ignaro di cosa sarebbe accaduto poi.

Le carezze e il furto

L'uomo ha condotto la donna in casa propria per farle vedere il luogo in cui avrebbe dovuto lavorare. Ma a quel punto, la 35enne si dice disposta a coccolare e ad accarezzare il pensionato. E in poco tempo i due si mettono a letto.

È lì che lei gli sfila due catenine d'oro massiccio, intascandosele. Un volta resosi conto dell'inganno il novantunenne ha denunciato il furto. La donna è stata identificata, ma non le è stata contestata la circonvenzione di incapace in quanto l'uomo al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere. Dopo essere stata rinviata a giudizio, la finta colf è in attesa della prima udienza prevista a Frosinone a ottobre.

