"Sono stata violentata", ma è una bugia per non farsi lasciare del fidanzato

"Sono stata aggredita e violentata", ma non è così. Cerca solo un modo per tenere legato a sè il fidanzato e non essere lasciata. Una ragazza poco più che ventenne è stata denunciata dai carabineri di Perugia per procurato allarme e simulazione di reato.

Secondo quanto riportato da PerugiaToday, la giovane litiga col fidanzato. Poi si ferisce da sola con una lametta e quando arriva al pronto soccorso inventa di essere stata aggredita e violentata da un "tassista abusivo". La ginecologa allerta i carabinieri.I militari avviano subito le indagini ma si rendono conto che qualcosa non torna. Nel racconto della ragazza ci sono "diversi aspetti non chiari se non addirittura palesemente contradditori".

Alla fine, messa alle strette, confessa: si è inventata tutto e si è ferita da sola al volto e alla mani con una lametta. Tutto per paura che il fidanzato, in seguito al litigio, la piantasse. Adesso per lei è arrivata la denuncia.