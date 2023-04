"Dobbiamo perquisire casa": finti finanzieri svaligiano un appartamento

Si sono finti agenti della Guarda di Finanza per entrare negli appartamenti, adocchiate in precedenza, e svaligiarli. L'ultima loro vittima è stata una coppia di noti professionisti residentei nel quartiere napoletano di Materdei. Secondo quanto denunciato dai coniugi, nella giornata di ieri 12 aprile tre persone, con pettorine della Guardia di Finanza, hanno bussato alla loro porta con la scusa di dover effettuare una perquisizione.

I tre malviventi hanno svaligiato l'appartamento approfittando della distrazione e buona fede dei proprietari. Stando a una prima stima, i finti finanzieri avrebbero portato via circa mille euro in contanti e oggetti di valore per un valore di oltre 3mila euro. Sul fatto indagano le forze dell'ordine, allertate dalla stessa coppia dopo essersi resa conta di essere stata vittima di un raggiro.