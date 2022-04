Il finto carabiniere che promette un posto di lavoro in Vaticano per 20mila euro

Qualificatosi come maresciallo dei carabinieri con "agganci importanti" in Vaticano, è riuscito a farsi consegnare in due anni quasi 20mila euro in varie tranche da una donna cui aveva promesso di far assumere il figlio presso lo Stato Pontificio. È l'accusa contestata a un 34enne di Ciampino, arrestato ad Aversa (Caserta) dai carabinieri mentre intascava dalla vittima, quale ulteriore rata dell'estorsione, la somma di 300 euro.

I carabinieri si sono attivati dopo la denuncia della donna, una 51enne residente a Frignano, nel Casertano, che si è presentata con il suo avvocato presso la caserma dei carabinieri. La vittima ha raccontato della truffa subìta, in particolare dei continui pagamenti che il 34enne chiedeva per "oliare la macchina" e per perfezionare l'assunzione, e che quando ha deciso di non pagare più perché ha capito che le promesse erano false, il 34enne ha minacciato di morte lei e il figlio.

Circostanza, quest'ultima, che l'ha convinta a presentare denuncia. I pagamenti - hanno accertato i carabinieri - andavano avanti dal maggio 2020.