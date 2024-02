Si è finto cieco per 30 anni per percepire sussidi e indennità: scoperto dopo una segnalazione

Per trent'anni ha percepito l'indennità perché giudicato ipovedente. Poi quattro anni fa, un pensionato 84enne di Ciriè, nel Torinese, è stato giudicato completamente cieco. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che all'uomo non spettava l'indennizzo perché non aveva alcun tipo di disabilità.

L'84enne è stato colto in più occasioni al bancomat a prelevare contanti, a passeggiare in strada oppure a leggere i manifesti mortuari. Ma la sua truffa è giunta all'attenzione delle autorità dopo una segnalazione ai carabinieri di Ciriè. E, dopo una serie di indagini, fatte di appostamenti e pedinamenti, durati due anni, gli investigatori sono riusciti ad appurare che l'uomo ci vedeva davvero.

L'84enne è stato quindi denunciato per truffa aggravata e il tribunale di Ivrea ora ha disposto il sequestro preventivo di tutti i suoi beni. Ovvero poco meno di 90mila euro bloccati che giacevano sul conto corrente e anche un appartamento alla periferia di Ciriè. Nel registro degli indagati sono stati inseriti anche i nomi di due medici, uno della mutua e l'altro dell'Asl To4, che avrebbero accertato l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Proprio nel 2020, avevano accertato la totale cecità dell'uomo a seguito di una visita specialistica.

Il provvedimento emesso dagli inquirenti della procura di Ivrea va verso la confisca sia del denaro che dell'immobile della proprietà dell'uomo. Per l'uomo, che si è affidato a un avvocato per farsi tutelare, la situazione potrebbe peggiorare ed essere costretto a restituire l'intera somma percepita in questi 34 anni per quella che gli investigatori hanno appurato essere una finta invalidità.