Falso cieco beccato mentre guida l'auto, adesso deve risarcire lo Stato

Per lo Stato era "cieco assoluto" e aveva i previsti aiuti economici, in realtà guidava l'auto e gli era stata rinnovata la patente. Per questo la guardia di finanza di Padova ha eseguito il sequestro preventivo di beni per una cifra che sfiora i duecentomila euro.

Dai controlli è emerso che l'uomo aveva chiesto e ottenuto il rinnovo della patente di guida e come se non bastasse è stato anche sorpreso alla guida dell'auto intestata al figlio.

I finanzieri hanno monitorato le abitudini dell'uomo, lo hanno anche pedinato accertando che "ogni giorno compiva azioni incompatibili con la patologia dichiarata". Infatti, non solo l'indagato è stato sorpreso a guidare, ma "era anche solito deambulare nei pressi e all'interno dell'ospedale senza alcun tipo di ausilio". L'uomo era anche perfettamente in grado di firmare documenti senza difficoltà o aiuti. Da qui la denuncia per l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, col sequestro delle somme indebitamente percepite.