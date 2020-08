Follia in autostrada: "gioca" a fare il poliziotto, ferma e perquisisce un'auto. Finisce male

Fingendo di essere un poliziotto ha fermato un'auto e l'ha perquisita, poi ha pure offerto una "scappatoia" all'automobilista. Per lui, un 58enne di Gallarate in provincia di Varese già noto alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia per sostituzione di persona. Era accaduto il 16 luglio ma gli investigatori hanno fatto scattare il procedimento solo nelle scorse ore. Tutto era iniziato quando l'uomo, alla guida della sua utilitaria, senza nessun apparente motivo, aveva affiancato una macchina sull'autostrada A4 vicino a Milano invitandolo ad accostare.

L'automobilista, pensando di avere qualche problema al veicolo, si era fermato nella prima area di sosta, quando è stato avvicinato dal sedicente "poliziotto in servizio presso la polizia stradale di Gallarate". Il falso tutore della legge aveva inscenato quindi un inverosimile controllo, minacciando sanzioni alle norme del codice dalla strada e, probabilmente per dar credito alla sua falsa qualifica, si era fatto notare mentre si infilava una pistola alla cinta.

Come se non bastasse, aveva offerto anche una "scappatoia" all'automobilista: gli aveva detto che per quella volta avrebbe chiuso un occhio ma che lo avrebbe ricontattato per verificare la messa in regola del veicolo. La "vittima" aveva quindi ripreso la marcia ma per nulla convinto dell'identità di quello strano "poliziotto" aveva allertato la sezione volanti del Commissariato di Gallarate, che lo ha rintracciato.

E così gli agenti sono risaliti all'identità del malfattore e successivamente hanno perquisito la sua abitazione dove hanno trovato la pistola (finta) a bordo dell'auto. Non è ancora chiaro quale fosse il fine del controllo: il 58enne non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del gesto, anche di fronte all'evidenza dei fatti. Per lui è scattata una denuncia per sostituzione di persona e l'arma giocattolo è stata sequestrata.