Finge il suicidio per lasciare la fidanzata: denunciato per procurato allarme

Non sapendo come porre fine alla relazione con la sua fidanzata, un ragazzo di origini romene residente nella zona di Perugia ha avuto la "brillante" idea di mettere in scena un finto suicidio. Il suo intento era fingersi morto e far in modo che qualcuno ritrovasse il suo cellulare durante una camminata.

La ragazza ha avvertito il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo aver ricevuto strani messaggi dal suo fidanzato che facevano pensare ad episodi autolesionistici. Il ragazzo che ha visto il cellulare della presunta vittima ha raccontato di averlo trovato lungo le sponde di un fiume, riportante un bigliettino adesivo con su scritto di contattare la propria ragazza.

I poliziotti avviavano ricerche e accertamenti, dai quali risultava che il fidanzato scomparso era un rumeno del 2001, con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio. Non solo, gli agenti lo rintracciavano, più in vita che mai e scoprivano che si trattava di un espediente per interrompere la relazione.

Lo straniero si era finto morto, nonché il fantomatico interlocutore, perché voleva porre fine ad una relazione sentimentale non più di suo gradimento, inventandosi che una persona aveva ritrovato il suo cellulare durante una camminata. Il ragazzo è stato portato all'Auutorità Giudiziaria per reato di procurato allarme.