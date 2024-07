Scoperta una fionda gigante per lanciare i cellulari ai detenuti in carcere

Scoperta dai carabinieri una fionda gigante utilizzata per lanciare cellulari direttamente all'interno del carcere, con tanto di relativi caricabatterie e protezione di schiuma poliuretanica per attutire l'impatto e non danneggiare i telefoni.

Il marchingegno è stato rivenuto all'interno di un'Opel Corsa parcheggiata in una zona di campagna vicino del carcere di Carinola, a Caserta. Dall'auto proveniva un forte odore di cannabis e i carabinieri si sono quindi avvicinati per perquisire i due uomini a bordo: sul sedile posteriore era sistemata una fionda gigante con aste in metallo, adatta per il lancio di oggetti a lunga gittata. Oltre all'attrezzo sono stati trovati pochi grammi di hashish e alcune forme realizzate in schiuma poliuretanica espansa dove erano nascosti sei cellulari con relativi caricabatterie.

I due, di 25 e 38 anni, sono stati denunciati per ricettazione. Come riporta CasertaToday, il più giovane aveva anche a carico misure di sorveglianza speciale e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre il 38enne è stato denunciato anche per false dichiarazioni sulla identità avendo fornito false generalità ai carabinieri nel corso del controllo.