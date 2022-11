Fioraio minacciato a picchiato da una banda che vuole rubare un albero di Natale

Minacciato e picchiato da una banda di ragazzini che vuole derubarlo e portare via un albero di Natale. Succede a Napoli, dove un fioraio ha subito una violenta aggressione. Il raid in via Morghen nel quartiere Vomero, dove in sei sono stati bloccati dai carabinieri. Il più grande di 22 anni e gli altri un 16enne, due 15enni e due 14enni, tutti studenti e incensurati.

Secondo quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi ha minacciato il proprietario del negozio di fiori, 64enne, con l'intenzione di rubare un albero di Natale in esposizione. La situazione è degenerata in una vera e propria aggressione ai danni dell'uomo, della moglie 62enne e di un amico di famiglia, 60enne, presente nel negozio.

Il 64enne ha avuto la peggio, prendendo un pugno in faccia. Una gazzella del nucleo radiomobile di Napoli ha assistito alla scena, ha allertato i colleghi e i sei ragazzi sono stati bloccati poco lontano dal luogo dell'aggressione. Tutti sono stati denunciati per tentata rapina in concorso e lesione personale colposa aggravata, i minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Il 60enne è stato curato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasferito all'Ospedale del Mare, dal quale è stato poi dimesso.