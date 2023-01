Parte accidentalmente un colpo dal fucile: morto Fiore Cialfi

Un colpo partito accidentalmente dal fucile sul quale, alla presenza di alcuni amici cacciatori, stava effettuando una operazione di taratura l'ha ucciso sul colpo: tragedia nel primo pomeriggio a Marana, frazione del comune di Montereale (L'Aquila).

La vittima è Fiore Cialfi, 64 anni, appassionato di caccia, consigliere comunale di maggioranza e persona molto nota e stimata. Ad assistere al drammatico incidente sarebbero state in particolare due persone, le quali hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Montereale e un ambulanza del 118: centrato al petto, per Cialfi non c'è stato nulla da fare.

Si indaga per ricostruire nei dettagli la dinamica del dramma che ha sconvolto il popoloso territorio del comune di Montereale. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i familiari, sotto choc.