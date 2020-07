Tragico volo, Fiorenzo muore sul colpo: il fratello aveva perso la vita nello stesso modo

Nonnha avuto scampo. Tragedia in volo a Milazzo (Messina) dove un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il il parapendio. E' accaduto ieri sera, poco prima del tramonto a Capo Milazzo. Non si sa ancora cosa sia accaduto in volo. L'impatto si è rivelato fatale per Borgia, appassionato ed esperto di parapendio. Inutili i soccorsi. L'uomo è morto praticamente sul colpo.

Un momento di complessità, una turbolenza che con molta probabilità - scrive OggiMilazzo - ha fatto chiudere la vela in fase di atterraggio e ha provocato lo schianto al suolo. "Non parlate di poca sicurezza. Il nostro è uno sport che viene praticato con molta abilità e rispettando ogni regola. Fiorenzo era espertissimo la sua è stata solo una fatalità" scrivono amici e compagni sui social network. Lascia la moglie e due figli. Anche il fratello di Fiorenzo Borgia era morto in un incidente in volo con il parapendio.