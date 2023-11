Furto al ristorante, si nasconde nel congelatore per sfuggire alla polizia

Furto al ristorante con finale da brivido. Due malintenzionati sono stati sorpresi in piena notte dalla polizia mentre cercavano di mettere a segno un furto in un ristorante di Firenze. il primo è stato fermato fuori dal locale, il secondo è stato trovato in un congelatore. Si era nascosto lì per sfuggire alla cattura ma il suo tentativo è miseramente fallito.

Il locale preso di mira dai due nordafricani si trova a pochi passi dalla questura. Attorno alle 4 di notte un algerino di 18 anni e un marocchino di 24 anni si sono fermati davanti al ristorante, hanno forzato la porta e uno di loro è entrato per rubare qualcosa. Gli agenti di polizia però si sono accorti di quanto stava accadendo e sono immediatamente intervenuti. Hanno bloccato il primo uomo all'esterno del locale e poi hanno cercato il complice all’interno ma di quest’ultimo nessuna traccia. Poi la scoperta: il malvivente si era nascosto dentro un maxi congelatore che si trovava nel retrobottega del locale. I due uomini sono stati tratti in arresto.

