Travolta in bici mentre torna a casa: Flavia muore a 22 anni

Fine delle speranze per Flavia Di Bonaventura. Non ce l'ha fatta la ragazza di 22 anni investita domenica scorsa da un'automobile a Roseto, in provincia di Teramo. La giovane, dopo aver trascorso la serata ad una festa, stava tornando a casa in bicicletta insieme ad alcuni amici, quando è stata travolta da una vettura: alla guida un 34enne risultato con un tasso alcolemico superiore a 1,5, con il veicolo privo di assicurazione. I familiari di Flavia hanno deciso per la donazione degli organi, con le procedure che avranno luogo presso l'ospedale di Teramo. Intanto, il 34enne che si trovava alla guida dell'auto è indagato per lesioni e omicidio stradale.

I carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente non hanno rinvenuto segni di frenata, motivo per cui c'è il sospetto che l'auto procedesse a velocità sostenuta. L'impatto con i ragazzi in bici è stato molto violento: alcuni sono stati scaraventati sull'asfalto, mentre la 22enne è stata trascinata dall'auto per diversi metri. Il 34enne alla guida si è fermato per prestare soccorso. I sanitari hanno provato in ogni modo a salvare la vita di Flavia, ma le sue condizioni sono risultate molto gravi fin da subito: nonostante l'impegno dei medici, la giovane è deceduta a causa di un edema cerebrale.

La giovane pittrice, era iscritta all'Accademia di Belle arti di Roma ed era cresciuta in una famiglia di artisti a Roseto degli Abruzzi, cittadina sconvolta da questo enorme lutto. Il sindaco Mario Nugnes ha organizzato una veglia nella chiesa di Santa Maria Assunta aperta ai residenti per tutta la notte: "I giovani non dovrebbero morire mai, e quando succede non troviamo le parole per descrivere un dolore troppo grande".