Il camion precipita nella scarpata: conducente muore sul colpo

Un uomo di 71 anni, Flavio Ughetti, è morto nella mattina di oggi, venerdì 1 luglio 2022, in un terribile incidente avvenuto nella zona di Traversella, in provincia di Torino. Per cause ancora da accertare, il mezzo guidato dal 71enne residente a Meugliano di Valchiusa e titolare dell'azienda edile omonima, è precipitato in una scarpata mentre percorreva una strada sterrata: rotolando per diversi metri, fino a quando la sua corsa non è stata fermata dalla vegetazione.

Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e l'elicottero dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Ivrea e ai vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea. Dai primi accertamenti la vittima stava lavorando: trasportava della ghiaia per conto della sua impresa.