Focolaio di aviaria in un allevamento: uccisi 10mila tacchini

Nuovo allarme aviaria nel Nord Italia: un nuovo focolaio è stato individuato in un allevamento di Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia, dove sarebbero già stati abbattuti più di 10mila tacchini. La prima positività all'influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 è stata registrata il 22 settembre scorso da parte del Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea, Treviso: ulteriore positività HPAI (all'aviaria) è stata confermata il 18 ottobre in un allevamento di polli da carne nel Comune di Ronco all'Adige (Verona) e il 19 ottobre in un allevamento di tacchini da carne nel Comune di Quinzano (Brescia).

I focolai di aviaria in Italia

Ad oggi (dati aggiornati al 2 novembre) i focolai accertati di aviaria sarebbero 7, e tutti il Nord Italia: oltre ai citati anche in provincia di Verona (in un allevamento di polli broiler), Treviso e Ferrara (galline ovaiole), Treviso (anatre) e a Pavia (allevamento multispecie). Sono già state attivate le zone di protezione e sorveglianza: a Quinzano la prima è stata istituita fino al 13 novembre, la seconda fino al 22. Il focolaio ad oggi risulterebbe comunque estinto, così come in tutti gli altri casi eccetto ovaiole e anatre a Treviso.

In Veneto si estende la Zur

In Veneto il presidente Luca Zaia ha già firmato un'ordinanza che estende la cosiddetta Zur, ovvero la Zona di ulteriore restrizione, a decine di Comuni delle province di Padova, Verona e Vicenza. Nelle Zur, accanto a norme di profilassi veterinaria e disposizioni venatori, sono in vigore anche le seguenti norme generali (più altre specifiche inserite nell'ordinanza veneta):