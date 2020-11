Focolaio in una Rsa: 58 positivi tra ospiti e operatori

Il cluster è stato scoperto in una struttura di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: l'Asl ha disposto l'isolamento per tutti i pazienti

Nuovo focolaio di coronavirus, ancora in una Rsa. Sono 58 le persone risultate positive al tampone per il Covid in una struttura di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Nell'ambito dell'attività di screening periodico effettuata dall'Asl Napoli 3 Sud all'interno delle Rsa situate nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria, è emerso un focolaio nell'Rsa "Oasi San Francesco", a Castellammare, dove sono risultati positivi al tampone 43 ospiti sui 65 attualmente presenti e 15 operatori sanitari.

Focolaio Covid in una Rsa a Castellammare di Stabia: pazienti in isolamento

L'Unità dell'Asl Napoli 3 Sud diretta dal responsabile Covid-19, Antonio Coppola, ha disposto immediatamente l'isolamento di tutti i pazienti, nessuno dei quali, si apprende, desta preoccupazione per le condizioni di salute, e ha provveduto alla sanificazione dell'intera struttura in cooperazione con la Direzione strategica dell'Asl. L'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia è stata informata sulla vicenda ed è in costante contatto con l'Azienda sanitaria per tutti gli aggiornamenti del caso.

Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi

Sono 80.059 le persone attualmente positive al coronavirus in Campania, 3.389 in più rispetto a ieri. Degli 80.059 attualmente positivi, 77.923 sono in isolamento domiciliare (+3.511) mentre 2.136 sono ospedalizzati, di cui 1.944 (-133) ricoverati in reparti Covid ordinari e 192 (+11) in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.843 nuovi casi in provincia di Napoli (totale casi dall'inizio dell'emergenza 61.996), 777 nuovi casi in provincia di Caserta (totale casi 18.595), 338 nuovi casi in provincia di Salerno (totale casi 11.177), 176 nuovi casi in provincia di Avellino (totale casi 5.019) e 124 nuovi casi in provincia di Benevento (totale casi 1.575). Sono in totale 1.624 i casi in fase di verifica per i quali non si conosce la provincia di residenza, 807 dei quali emersi nelle ultime 24 ore.