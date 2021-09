Il focolaio covid in una pizzeria dopo una festa di compleanno

Balzo di contagi nella città di Eboli, in provincia di Salerno: attualmente sono 46 le persone in isolamento domiciliare,mentre sono 29 i nuovi casi positivi riscontrati negli ultimi giorni per un totale di 48. A far divampare il focolaio, secondo quanto accertato finora dai vigili urbani, sarebbe stata una festa di compleanno organizzata in una pizzeria.

In quell'occasione il virus si sarebbe diffuso tra gli invitati. Numerose le persone che si sono sottoposte al tampone nelle ultime ore, tra cui anche i dipendenti del locale. Sono tuttora in corso le indagini del corpo della polizia municipale per verificare l'esatta applicazione delle misure anti covid da parte del titolare della pizzeria.

Nel caso il numero dei positivi dovesse aumentare, non è escluso che possano essere adottati nuovi provvedimenti restrittivi a tutela della salute pubblica.