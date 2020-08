Focolaio di coronavirus in un centro di accoglienza: 20 migranti positivi

Focolaio di coronavirus in un centro di accoglienza in Basilicata. Sono 21 i casi positivi al coronavirus su 309 tamponi eseguiti ieri nella Regione e sono tutti in isolamento domiciliare e asintomatici. Venti riguardano il cluster all'Hotel Old West a Ferrandina, in provincia di Matera, mentre un altro riguarda una badante moldava residente nella stessa provincia. Questo è l'aggiornamento del bollettino della task force regionale in cui questi 21 casi non vengono conteggiati.

Il bollettino, infatti, conteggia solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata: i casi attuali sono 3 mentre sono 28 le persone decedute e 373 le persone guarite. A questi si aggiungono 51 migranti ospitati nelle strutture di Potenza, Irsina e Ferrandina e qui in isolamento; due badanti moldave, rientrate all'inizio di luglio dal loro Paese e da un mese ricoverate all'ospedale San Carlo di Potenza nel reparto di malattie infettive; altri sei stranieri domiciliati in Basilicata e in isolamento domiciliare.

Nel bollettino, infine, non viene conteggiato un altro lucano, in quarantena obbligatoria in Basilicata, risultato positivo in Emilia Romagna. Dalla comparazione dei dati degli ultimi due bollettini, risulta che l'altro ieri i migranti positivi e in isolamento erano 31 (i bengalesi ospitati a Potenza e Irsina) mentre con i tamponi eseguiti ieri questo numero è salito a 51, con gli ultimi venti. Da ciò si evince che i positivi sono tutti ancora nei centri. A Ferrandina, infatti, dei cento migranti arrivati sabato sera 24 sono fuggiti e di questi dieci erano stati sottoposti al tampone rino-faringeo.