Il focolaio covid al matrimonio: 25 positivi tra gli invitati

In quarantena tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento

Torna l'emergenza covid in Irpinia, precisamente ad Avella dove negli ultimi tre giorni sono stati accertati ben 25 casi di positività da Covid-19. Tutte persone che avevano partecipato ad un banchetto nuziale in un locale in provincia di Napoli. Fortunatamente, le condizioni di salute dei contagiati non sono preoccupanti, anche perché quasi tutti sono vaccinati contro il virus. Altri nuovi casi potrebbero emergere nelle prossime ore.

Il sindaco Domenico Biancardi, in accordo con l'Asl di Avellino, ha disposto la quarantena per tutti i contagiati e i loro familiari. Altre persone, venute a contatto con positivi, sono in autoisolamento, in attesa dell'esito dei tamponi che l'Asl ha disposto per uno screening accurato.

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, in Campania sono 236 i nuovi casi di coronavirus dall'analisi di 18.697 tamponi. I nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore sono 5. Nel bollettino diffuso dall'Unità di crisi della regione Campania è inserito anche un ulteriore decesso, avvenuto in precedenza ma registrato ieri. Sono 16 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 289 i pazienti covid ricoverati in reparti di degenza.