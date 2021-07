Focolaio di coronavirus dopo la festa di fine anno scolastico

Un fatto che ha preoccupato la comunità, tanto che il sindaco ha fatto un appello agli abitanti, chiedendo di indossare le mascherine come se fossero ancora a due mesi fa

Un focolaio di coronavirus dopo una festa in un locale organizzata circa dieci giorni fa. Siamo nel lodigiano, dove 27 persone sono state messe in isolamento fiduciario a seguito di quattro persone contagiate: tre ragazzi e un adulto, che presentano sintomi non gravi quali dissenteria e qualche linea di febbre.

Un fatto che ha preoccupato la comunità, tanto che il sindaco ha fatto un appello agli abitanti, chiedendo di indossare le mascherine come se fossero ancora a due mesi fa. Prima o poi la pandemia andrà via, me nel frattempo bisogna avere ancora un po’ di pazienza.

Secondo quanto raccontato da fonti del Comune, la festa si è tenuta il 26 giugno scorso. Era una festa di fine anno scolastico nello spazio esterno di una discoteca. Secondo quanto raccontato da alcuni ragazzi presenti, è vero che la festa era all’esterno, ma era piena di gente.