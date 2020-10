Il Covid hospital diventa un focolaio: 51 contagiati tra medici e infermieri

Il Covid hospital di Boscotrecase (Napoli) è diventato un focolaio. Con l'aggiunta di altri dieci tra medici e sanitari infettati, sale a 51 il totale degli operatori in forze all'ospedale boschese che hanno contratto il virus. Il focolaio rischia di mettere in ginocchio la struttura. I primi positivi sono stati riscontrati giovedì tramite i controlli ordinari e gli ultimi dieci sono stati trovati questa mattina nel corso delle prime ore della giornata.

Immediatamente la direzione sanitaria ha indetto una riunione durante la quale verrà discussa la strategia per far fronte a questa emergenza. Al momento sono arrivati 10 infermieri interinali e cinque medici. Troppo pochi per far fronte all'emergenza e alla platea di 90 ricoverati di cui otto in terapia intensiva. La speranza è che la situazione non peggiori nelle prossime ore.