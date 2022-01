Medici e infermieri positivi al Covid: chiude il reparto di terapia intensiva

Medici, infermieri e operatori sono positivi al Covid e il reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Gela, in provincia di Caltanissetta, deve chiudere. Il focolaio rende impossibile l'attività. A essere contagiati sono tre medici su cinque, primario incluso, due infermieri e un operatore socio sanitario. Gela è uno tra i 125 comuni siciliani in zona arancione per l'alta incidenza dei contagi.

Per i sette pazienti ricoverati scatta il trasferimento all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le operazioni sono curate dal 118, tramite ambulanze e l'elisoccorso di Palermo, che è attrezzato per il trasporto di pazienti Covid. Con i sette nuovi arrivi a Caltanissetta i pazienti della terapia intensiva Covid salgono da 2 a 9 e il personale del nosocomio si sta attivando per allestire nuovi spazi ad hoc.