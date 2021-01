Covid: focolaio nel coro, tutta colpa della Messa di Natale?

Il Consiglio comunale di Sarmato, nella Bassa Piacentina, affronterà a breve l'argomento. Oggi in paese non si parla che del possibile focolaio.

Tutta colpa della messa di Natale? Preoccupazioni per il sospetto focolaio di coronavirus in un gruppo del coro della chiesa parrocchiale di Sarmato, comune rivierasco del Po nella Bassa Piacentina.

Covid: il possibile focolaio nel coro di Sarmato

Alcuni tra i contagiati oggi in quarantena cantano nel gruppo della parrocchia di Santa Maria Assunta: cosa se ne può dedurre? Nessuna certezza, tuttavia nel mirino l'ultima uscita pubblica del coro sarmatese: la messa di Natale. Ci si domanda se siano state rispettate tutte le regole per arginare la diffusione dei contagi.

Secondo i quotidiani locali, da Natale in avanti alcuni membri del coro hanno iniziato ad avvertire sintomi riferibili al Covid-19, poi alcuni tamponi con esito positivo e hanno così costretto alla quarantena anche le persone che con loro erano venute a contatto. Il Consiglio comunale di Sarmato affronterà a breve l'argomento. Oggi in paese non si parla che del possibile focolaio.