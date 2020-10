Il focolaio di medici e infermieri al matrimonio: 10 positivi

Ha già riaperto d due giorni il reparto di Medicina Generale dell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) chiuso in seguito alla scoperta di un focolaio di coronavirus tra il personale sanitario dopo una festa tra colleghi. Ma come era partito il cluster?

Il focolaio di medici e infermieri al matrimonio a Sondalo

I sintomi erano comparsi pochi giorni dopo che in parecchi avevano preso parte al ricevimento per il matrimonio di una collega infermiera: febbre, tosse, mal di gola. Poi l’esito del tampone e il dubbio di aver contratto il virus proprio durante quella festa che diventa concreto non appena emerge che molti degli invitati sono positivi, racconta il Corriere della Sera.

Tra i contagiati medici e infermieri, ma anche operatori sanitari. La direzione di Asst Valtellina e Alto Lario ha preso tempestivamente in mano la situazione decidendo di chiudere per alcune ore il reparto e trasferire i pazienti a Sondrio. Il presidio nei mesi più duri della prima ondata era stato trasformato in ospedale esclusivamente Covid.

«Stupisce quanto successo perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle le conseguenze del virus. Eppure chi più di altri avrebbe dovuto mantenere le distanze ha commesso una leggerezza», il giudizio bisbigliato in corsia. I volti sono tirati, nessuno parla volentieri, le foto che circolavano in rete del matrimonio, baci, abbracci e brindisi, sono state cancellate. Le nozze lo scorso 3 ottobre a Gravedona.

Alla fine il bilancio è pesante: due medici, tre infermieri e tre operatori sanitari positivi, a cui si aggiungono anche due degenti del reparto di medicina. La situazione è già tornata alla normalità e si susseguoni gli appelli alla prudenza.