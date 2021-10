Il focolaio tra i "No Green Pass" con 46 casi

Focolaio di coronavirus collegato alle proteste della scorsa settimana in Friuli-Venezia Giulia. Sono 46 i casi Covid legati alle manifestazioni "no green pass" dei giorni scorsi a Trieste e Gorizia. Lo ha confermato l'epidemiologo Fabio Barbone, che guida la task force per l'emergenza Covid del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio tra le persone positive, otto sono portuali (sette di Trieste, uno di Monfalcone).

Meno di una decina i casi secondari e, al momento, una persona è stata ricoverata. Per Barbone si tratta del focolaio più importante in regione individuato grazia ad un processo di contact tracing da parte del dipartimento di prevenzione di Trieste e Gorizia. Questi dati però, a detta dell'epidemiologo, sarebbero solo la punta degli iceberg: "Attendiamo ancora di scoprire il numero di casi a Udine e Pordenone. Tali contagi sono frutto di contatti stretti, a meno di un metro" sostiene l'esperto.

Trieste, ancor prima di questa impennata, era già la città d’Italia con la peggiore incidenza di contagi ogni 100.000 abitanti, ben 137 contro una media nazionale inferiore a 50. L’aggiornamento sull'epidemia parla dei 155 casi di Trieste a cui si aggiungono i 57 della provincia di Udine (la cui provincia ha però il doppio degli abitanti, i 27 di Gorizia e i 18 di Pordenone.

"Se il governo rigetterà le richieste che abbiamo fatto sabato scorso al ministro Patuanelli noi andremo avanti nella nostra protesta, lo faremo pacificamente, anche in porto, ma sempre con le stesse modalità, senza però bloccare mai nessuno - dice Stefano Puzzer portavoce del Coordinamento 15 Ottobre, ieri mattina in corteo a Trieste - Noi non siamo qui per mettere in crisi la nostra città, per dar fastidio ai cittadini che non la pensano come noi. Quindi se potremo evitare disagi alla cittadinanza lo faremo sicuramente".