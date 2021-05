Follia sul bus notturno: la baby gang che terrorizza i passeggeri e deruba l'autista

Un autobus del trasporto pubblico preso in ostaggio da un gruppo di balordi, tra cui anche ragazzi minorenni. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 23 di ieri a Foggia nei pressi di via San Lazzaro, "quindi già in pieno coprifuoco" sottolinea il sindacato locale Filt-Cgil nel denunciare l'episodio. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sarebbero saliti "a bordo della linea notturna 4, strafottenti e baldanzosi, con sigarette accese e privi di mascherine, divertendosi a bloccare la marcia del mezzo, azionando la leva per l'apertura in emergenza delle porte".

Il conducente, dopo essersi alzato più volte dal proprio posto guida per ripristinare la funzionalità del mezzo, avrebbe chiesto ai ragazzini di smetterla. Ma "il branco - si legge nella nota del sindacato -, pungolato nell'orgoglio, ha ritenuto opportuno, punire, chi gentilmente gli aveva chiesto di rientrare nei ranghi, intensificando il comportamento vessatorio nei confronti del conducente, fino a dividersi in due gruppetti, in modo da poter manovrare le leve di emergenza non solo della porta posteriore, ma contemporaneamente di quella posteriore e di quella centrale".

Anche chi tra i passeggeri ha provato ad aiutare il conducente a riportare l'ordine, "è stato brutalmente zittito" dai ragazzini fino a che, "il continuo sblocco in emergenza delle porte, ha causato il blocco totale ed irreversibile della marcia del mezzo". Il conducente è stato costretto a scendere dall'autobus per resettare la centrare e tentare di rimetterlo in moto: una volta risalito, i ragazzini erano scomparsi. Insieme però al borsello che aveva lasciato vicino al posto guida.