Coppia di anziani trovati morti in casa dalla figlia

Trovati in casa senza vita due corpi appartenenti ad una coppia di anziani in provincia di Foggia, 73 anni lui e 72 anni lei, deceduti forse a causa delle esalazioni di una caldaia. La dolorosa scoperta è stata fatta questa mattina all'ora di pranzo dalla figlia e dal genero della coppia. Li aspettavano per pranzo ma non vedendoli arrivare si sono recati nell'abitazione sita nel comune di Stornara, visto che i familiari non rispondevano al telefono. Nell'appartamento c'era un fortissimo odore di gas. Molto probabilmente i due coniugi sono morti a causa delle esalazioni da monossido di carbonio provenienti dalla caldaia, ma tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un possibile suicidio. Accorsi sul luogo i carabinieri, la polizia locale, i medici legali e i vigili del fuoco. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando provinciale di Foggia.