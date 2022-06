La folaga "mascotte dei turisti" uccisa a sassate mentre covava le uova

A Treviso era diventata la mascotte di residenti e turisti: nelle acque del canale Siletto l'esemplare femmina di folaga era uno degli animali più conosciuti e fotografati. Lunedì mattina, mentre stava nidificando, l'uccello acquatico è stato ucciso da un ragazzo di 27 anni che ha iniziato a prendere a sassate il nido durante la cova delle uova.

Un gesto di una brutalità rara, un atto barbaro denunciato subito da alcuni testimoni che hanno assistito sconvolti alla scena. Il responsabile, un uomo di origine nigeriana già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato individuato anche grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. Gli agenti della polizia locale lo hanno rintracciato e denunciato. Per molti abitanti però la pena avrebbe dovuto essere molto più severa e i commenti in Rete non sono mancati in difesa della folaga uccisa. I motivi che hanno spinto il 27enne a uccidere così barbaramente un uccello indifeso non sono noti. Intanto il nido è stato messo a sicuro in attesa che le uova possano schiudersi. I piccoli però verranno al mondo senza la loro mamma.

"Sono senza parole" spiega Alessandro Manera, assessore alla politiche ambientali. "Tutti noi abbiamo amato, passando per via Fiumicelli accanto ai Giardini di Sant'Andrea, la famiglia di folaghe che aveva nidificato a ridosso del ponte. Lunedì mattina, 13 giugno, alle 8.30 un 27enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, ha colpito a sassate il nido uccidendo la folaga che covava. La folaga è una specie protetta, e il 27enne è stato denunciato. Il nido è stato messo al sicuro e custodito fino alla schiusa" ha precisato l'assessore.