Ragazzino folgorato dai cavi elettrici della ferrovia: "Scappava da un cinghiale"

Sono sempre gravi le condizioni del ragazzo, ricoverato al centro grandi ustionati di Verona. Un adolescente triestino alle tre del mattino del 15 luglio è rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi dell'alta tensione, vicino alla stazione ferroviaria di Opicina, riportando ustioni di terzo grado sul 15 per cento del corpo.

Il quindicenne sarebbe salito in cima a un vagone cisterna, fermo lungo i binari della stazione, rimanendo folgorato. La scarica elettrica l'ha fatto precipitare a terra, da un'altezza di circa quattro metri. Nella caduta ha riportato anche un brutto trauma cranico.

Era con gli amici, i quali hanno raccontato che stavano scappando da un cinghiale, forse più d'uno. A quel punto il gruppetto si sarebbe diviso. Il giovane sarebbe quindi scappato in direzione del vagone cisterna e, attraverso una scaletta, sarebbe arrivato in cima. Senza considerare tutti i rischi che stava correndo. Lì è entrato in contatto con l'alta tensione.