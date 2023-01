Folgorato da una scarica elettrica: ragazzo di 25 in gravissime condizioni

Un ragazzo di 25 anni è rimasto folgorato ed è in condizioni gravissime dopo un incidente sul lavoro. L'infortunio è accaduto in un'azienda di elettronica nella zona di San Grato a Lodi.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, il giovane era in arresto cardiocircolatorio. È stato, quindi, trasportato di urgenza all'ospedale Maggiore di Lodi, come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Sul posto la polizia e la Asl per chiarire le cause dell'incidente sul lavoro, l'ennesimo in Lombardia