Papà muore per infarto dopo una lite, il figlio si suicida per i sensi di colpa

Una tragedia doppia a Fonzaso, in provincia di Belluno: un uomo di 50 anni si è suicidato dopo il decesso del padre, a quanto pare per i sensi di colpa. Il papà, un 80enne, è morto di infarto dopo un litigio che aveva avuto proprio con il figlio. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo si sarebbe tolto la vita a causa dei sensi di colpa: il pensionato era stato colpito da un malore improvviso, proprio davanti al figlio.

L'allarme e il ritrovamento del corpo

In seguito alla morte del genitore, l'uomo è scomparso, per poi essere trovato senza vita due giorni dopo. Il soccorso alpino, su richiesta dei carabinieri, è intervenuto in località Pedesalto per recuperare il cadavere del 50enne di Fonzaso. Dopo la morte del padre, l'uomo era infatti uscito di casa senza fare più ritorno da almeno due giorni.

Il corpo del 50enne è stato raggiunto dai soccorritori alla base di un dirupo in cui era caduto. Gli uomini del soccorso alpino hanno ricomposto la salma. L'intera comunità è scossa dal'avvenuto: i due lasciano la moglie e madre che nel giro di poche ore ha perso sia suo marito che il suo unico figlio.

